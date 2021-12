Coldiretti, per Natale gli italiani a tavola hanno speso 2,5 miliardi (Di sabato 25 dicembre 2021) Gli italiani hanno speso 2,5 miliardi di euro a tavola per la cena della vigilia e il pranzo di Natale. Il dato è in aumento del 38% rispetto all'anno precedente, segno di un parziale ritorno alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) Gli2,5di euro aper la cena della vigilia e il pranzo di. Il dato è in aumento del 38% rispetto all'anno precedente, segno di un parziale ritorno alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Natale, niente regali per il 21% degli italiani secondo un'indagine Coldiretti Ixè. La pandemia ha decurtato la cap… - Mov5Stelle : Recentemente qualcuno ha parlato di #patrioti. I patrioti sono stati anche tutti coloro che nella filiera alimentar… - robersperanza : La spesa solidale di @coldiretti destinata alle famiglie che versano in maggiori difficoltà è un bel modo per avvic… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coldiretti: a Natale niente regali per 1 italiano su 5, timori e difficoltà causa pandemia - coldiretti : Coldiretti: a Natale niente regali per 1 italiano su 5, timori e difficoltà causa pandemia | Sky TG24 -