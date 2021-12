Clamorosa protesta dei ristoratori contro il governo: il presidente di Mio Italia brucia l’F24 in diretta Fb (video) (Di sabato 25 dicembre 2021) “In diretta Facebook ho strappato l’F24 preparato dal mio commercialista con il quale avrei pagato l’acconto Iva, che scade il 27 di questo mese. Ho invitato i ristoratori Italiani, non solo di Mio Italia, e tutte le partite Iva, a fare altrettanto. E’ legittima difesa, la nostra, è l’unico modo che abbiamo per ribellarci a una politica che vive ad anni luce di distanza dai problemi di chi lavora e fa impresa”. Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. “Il mio gesto – ha spiegato – rappresenta pure un regalo di Natale al governo, per contraccambiare a tutti quelli ricevuti in queste tre stagioni di gestione fallimentare della pandemia. A cominciare dai ridicoli risarcimenti per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 dicembre 2021) “InFacebook ho strappatopreparato dal mio commercialista con il quale avrei pagato l’acconto Iva, che scade il 27 di questo mese. Ho invitato ini, non solo di Mio, e tutte le partite Iva, a fare altrettanto. E’ legittima difesa, la nostra, è l’unico modo che abbiamo per ribellarci a una politica che vive ad anni luce di distanza dai problemi di chi lavora e fa impresa”. Lo ha reso noto Paolo Bianchini,dell’associazione di categoria Mio, Movimento imprese ospitalità. “Il mio gesto – ha spiegato – rappresenta pure un regalo di Natale al, per contraccambiare a tutti quelli ricevuti in queste tre stagioni di gestione fallimentare della pandemia. A cominciare dai ridicoli risarcimenti per ...

Advertising

Navarra22946672 : RT @SecolodItalia1: Clamorosa protesta dei ristoratori contro il governo: il presidente di Mio Italia brucia l’F24 in diretta Fb (video) ht… - SecolodItalia1 : Clamorosa protesta dei ristoratori contro il governo: il presidente di Mio Italia brucia l’F24 in diretta Fb (video… - NursingUp1 : Rinnovo contratto: clamorosa protesta degli #infermieri del Nursing Up durante la riunione - urbancitoyen : RT @DinamoPress: #Tripoli #Libia la clamorosa protesta è esplosa dopo i rastrellamenti del primo ottobre scorso, che hanno moltiplicato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa protesta Hong Kong: rimossi altri due monumenti per piazza Tienanmen Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all'ateneo Hku nel 1997 dallo scultore danese ...sei metri della figura allegorica eretta nella stessa piazza Tienanmen di Pechino durante la protesta ...

Hong Kong. Rimosse altre due statue commemorative della strage di piazza Tienanmen del 1989 Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all'ateneo Hku nel 1997 dallo scultore danese ...sei metri della figura allegorica eretta nella stessa piazza Tienanmen di Pechino durante la protesta ...

Clamorosa protesta dei ristoratori contro il governo: il presidente di Mio Italia brucia l'F24 in diretta Fb... Secolo d'Italia Rimossi altri due monumenti di piazza Tienanmen Altre due opere commemorative della repressione di piazza Tienanmen sono state rimosse la scorsa notte a Hong Kong da altrettante università. Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all'aten ...

Hong Kong: rimossi altri due monumenti per piazza Tienanmen Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all’ateneo Hku nel 1997 dallo scultore danese Jens Galschiot, è stata portata via dal campus della Università cinese di Hong Kong (Cuhk) la statua del ...

Dopo larimozione della scultura donata all'ateneo Hku nel 1997 dallo scultore danese ...sei metri della figura allegorica eretta nella stessa piazza Tienanmen di Pechino durante la...Dopo larimozione della scultura donata all'ateneo Hku nel 1997 dallo scultore danese ...sei metri della figura allegorica eretta nella stessa piazza Tienanmen di Pechino durante la...Altre due opere commemorative della repressione di piazza Tienanmen sono state rimosse la scorsa notte a Hong Kong da altrettante università. Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all'aten ...Dopo la clamorosa rimozione della scultura donata all’ateneo Hku nel 1997 dallo scultore danese Jens Galschiot, è stata portata via dal campus della Università cinese di Hong Kong (Cuhk) la statua del ...