Civitavecchia | è online il bando per il servizio civile universale | come fare domanda

(Di sabato 25 dicembre 2021)– È stato pubblicato sul sito www.politichegiovanili.gov.it ilperdi partecipazione alper l’anno 2022, riservato ai giovani di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti al momento della presentazione della). Anche quest’anno il Comune diconcorre algrazie alla collaborazione con Ancilazio: il progetto “Procivita 2021” (codice PTCSU0033221012954NMTX) riguarda il settore della Protezionee sono 6 i posti a concorso (due riservati a ragazzi con in possesso di titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado). Il Vademecum per la guida alle candidature si può ...

Anche quest'anno il Comune di Civitavecchia concorre al bando grazie alla collaborazione con Ancilazio. La candidatura è esclusivamente in modalità online accedendo alla piattaforma DOL (Domanda On Line).