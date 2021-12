Cinque anni fa se ne andava George Michael: di cosa è morto il celebre cantante? (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 25 dicembre 2016, esattamente Cinque anni fa, George Michael veniva improvvisamente a mancare all’età di 53 anni. Il corpo senza vita del celebre cantante e frontman degli Wham! venne trovato dal suo compagno, Fadi Fawaz. Fadi era andato a svegliare George per festeggiare insieme il Natale, ma lo ha trovato ormai morto nel letto. “Dovevamo andare ad un pranzo di Natale. Sono andato lì per svegliarlo e se n’era appena andato – racconta Fadi al Mirror – Non sappiamo ancora cosa sia successo. Negli ultimi tempi le cose erano un po’ complicate, ma George non vedeva l’ora che arrivasse Natale, e anche io”. LEGGI ANCHE => Muore a 65 anni Deon Estus, bassista degli ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 25 dicembre 2016, esattamentefa,veniva improvvisamente a mancare all’età di 53. Il corpo senza vita dele frontman degli Wham! venne trovato dal suo compagno, Fadi Fawaz. Fadi era andato a svegliareper festeggiare insieme il Natale, ma lo ha trovato ormainel letto. “Dovevamo andare ad un pranzo di Natale. Sono andato lì per svegliarlo e se n’era appena andato – racconta Fadi al Mirror – Non sappiamo ancorasia successo. Negli ultimi tempi le cose erano un po’ complicate, manon vedeva l’ora che arrivasse Natale, e anche io”. LEGGI ANCHE => Muore a 65Deon Estus, bassista degli ...

