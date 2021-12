Ciclismo | Paolo Bettini | “I giovani non hanno fame Sistema U23 sbagliato Nel 2008 mi ritirai perché…”

(Di sabato 25 dicembre 2021)non ha certo bisogno di presentazioni. Nel mondo delle due ruote pochisaputo vincere quanto lui nella corse in linea. Dall’Olimpiade di Atene 2004, al doppio Mondiale (2006 e 2007) fino alle due Liegi-Bastongne-Liegi ed ai due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo ed altri titoli., 47enne toscano di Cecina, di corse iridata ne ha disputate quattro anche da C.t azzurro, ma senza centrare medaglie., c’è stato un momento in particolare in cui hai capito che ce la stavi facendo? “La chiave di svolta è stata la prima Liegi vinta. E’ stata la corsa che mi ha dato la giusta consapevolezza per poter puntare a qualcosa di più grande.” Quando hai capito invece che era arrivato il momento di appendere la bici al chiodo? “In dieci minuti, alla vigilia del Mondiale di Varese ...

Advertising

biciPRO1 : Nel ciclismo femminile le distanze si fanno sempre più lunghe. Il mondiale di @wollongong2022 non sembra fare eccez… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Paolo

OA Sport

...di incontrare sul proprio percorso di allenamento anche i grandi protagonisti delWorld ... Davide Dapporto, Marco De Angeli, Nicolò Marabini, Matteo Montefiori, Davide Pinardi,Riva, ...... Papa Francesco autorizza la Congregazione per le Cause dei Santi a beatificare Papa Giovanni... ? 20 maggio: Elia Viviani, campione didi Isola della Scala (VR) è portabandiera dell'...Paolo Bettini non ha certo bisogno di presentazioni. Nel mondo delle due ruote pochi hanno saputo vincere quanto lui nella corse in linea. Dall’Olimpiade di Atene 2004, al doppio Mondiale (2006 e 2007 ...MUSILE Paolo Slongo ha incontrato i giovani ciclisti della Polisportiva Musile. La palestra Carducci ha ospitato un incontro dal titolo “Alla ricerca del talento”, promosso dalla stessa polisportiva c ...