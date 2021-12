Ciclismo, il Mondiale di Elisa Balsamo: sconfitto il mito Marianne Vos – VIDEO (Di sabato 25 dicembre 2021) Un sogno, qualcosa di inimmaginabile. La gara perfetta non esiste, ma quella che il 25 settembre è riuscita a mettere in strada l’Italia nella prova in linea femminile dei Mondiali di Ciclismo in Belgio ci si avvicina molto. Una squadra da sogno, quella guidata da Dino Salvoldi, che è riuscita a mettere nel sacco le fuoriclasse olandesi con una condotta spettacolare: tutte per una, una per tutte, con Elisa Balsamo in trionfo. Il Bel Paese è riuscito a tornare sul tetto del mondo a dieci anni di distanza dall’ultima vittoria di Giorgia Bronzini, interrompendo la serie di successi delle Orange a quattro consecutivi. Ciclismo, Elisa Balsamo campionessa del mondo! Italia magica, trionfo dopo 10 anni: Olanda annichilita! È servito un capolavoro tattico delle azzurre, finalizzato al meglio ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Un sogno, qualcosa di inimmaginabile. La gara perfetta non esiste, ma quella che il 25 settembre è riuscita a mettere in strada l’Italia nella prova in linea femminile dei Mondiali diin Belgio ci si avvicina molto. Una squadra da sogno, quella guidata da Dino Salvoldi, che è riuscita a mettere nel sacco le fuoriclasse olandesi con una condotta spettacolare: tutte per una, una per tutte, conin trionfo. Il Bel Paese è riuscito a tornare sul tetto del mondo a dieci anni di distanza dall’ultima vittoria di Giorgia Bronzini, interrompendo la serie di successi delle Orange a quattro consecutivi.campionessa del mondo! Italia magica, trionfo dopo 10 anni: Olanda annichilita! È servito un capolavoro tattico delle azzurre, finalizzato al meglio ...

