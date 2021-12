Chiaro simbolo religioso | va abbattuto Follia sinistra nella Francia di Macron | ecco cosa radono al suolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 dicembre 2021) Anche laha i suoi "jihadisti" che, come quelli che a Palmira hanno distrutto tesori millenari, si adoperano per abbattere il più alto numero di statue possibile: per fare tabula rasa del passato cristiano, per cancellare la storia della "figlia primogenita della Chiesa". L'associazione giacobina la Libre Pensée ha appena ottenuto dal tribunale amministrativo di Nantes il benestare per abbattere entro sei mesi la statua di "San Michele e il drago" che troneggia dal 2018 sulla piazza antistante la Chiesa di Saint -Michel del comune di Les Sables-d'Olonne, località balneare dellaoccidentale situata nel dipartimento della Vandea. «Alle persone che frequentano la parrocchia può forse sembrare normale. Ma gli altri si chiedono: "Perché dovrei imbattermi in un santo quando esco da casa mia?". Questa sentenza conferma che bisogna rispettare ...