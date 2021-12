Chi ha incastrato Babbo Natale? | Christian De Sica | “Alessandro Siani mi ha fatto fare un personaggio buono”

(Di sabato 25 dicembre 2021) In Chi ha?, nel film di e conDeè ilpiùdi tutti,: ecco cosa ci hanno raccontato i due attori nella nostra video intervista.De, tra i tanti personaggi che ha interpretato nella sua carriera, ne ha uno che è davvero immortale. Si tratta di Roberto Covelli, il rampollo di buona famiglia, viziato, farfallone e "moderno", come diceva lui, uno dei protagonisti di Vacanze di, il film dei fratelli Vanzina del 1983. Quel Vacanze diè stato l'archetipo dei film diall'italiana, anche se era molto diverso ...

Advertising

FianteAlighieri : Dopo vado a guardare chi ha incastrato Babbo Natale, ma solo perché c'è la Leotta Gaso? - gaudidj : Chi ha incastrato Babbo Natale? Voto ?. #chihaincastratobabbonatale - rotaruchristina : RT @romatoday: Piromane nella notte, incendiate tre auto: incastrato dalle telecamere - VisionDistrib : Auguriamo a tutti voi e ai vostri cari una giornata piena di vero spirito natalizio!?????? Vi aspettiamo al cinema ?? c… - kapgiu : Ho rivisto “Chi ha incastrato Roger Rabbit?” ieri sera e ho capito l’origine dei mali psicologici della mia generaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi incastrato

haBabbo Natale?' , disponibile in tutti i cinema d'Italia, è il titolo della pellicola che la vede tra gli interpreti, accanto ad Alessandro Siani e Christian De Sica. E proprio oggi,...Giovanni è sempre più Giovanni , preso dal lavoro ein una storia sentimentale che non ... e cercare la condivisione diè molto lontano può essere un'impresa. Ma è una cosa che un film ...In Chi ha incastrato Babbo Natale?, nel film di e con Alessandro Siani Christian De Sica è il personaggio più buono di tutti, Babbo Natale: ecco cosa ci hanno raccontato i due attori nella nostra vide ...Il comico, attore e regista napoletano porta in scena al teatro Diana di Napoli il “Libertà Live Tour”, show tutto incentrato ...