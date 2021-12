Charlie Chaplin morì il giorno di Natale: ma la sua arte resta immortale (Di sabato 25 dicembre 2021) Sir Charles Spencer Chaplin nacque a Londra il 16 aprile 1889 e inventò la maschera di Charlot. Artista straordinario, ha ricevuto due Oscar alla carriera. Lo ricordiamo con alcune delle sua frasi più ... Leggi su globalist (Di sabato 25 dicembre 2021) Sir Charles Spencernacque a Londra il 16 aprile 1889 e inventò la maschera di Charlot. Artista straordinario, ha ricevuto due Oscar alla carriera. Lo ricordiamo con alcune delle sua frasi più ...

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 25/12/1977 - In Svizzera muore Charlot. L'attore e regista Charlie Chaplin aveva 88 anni #accaddeoggi - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 25/12/1977 - In Svizzera muore Charlot. L'attore e regista Charlie Chaplin aveva 88 anni #accaddeoggi - TuttoQuaNews : RT @AccaddeOggi: 25/12/1977 - In Svizzera muore Charlot. L'attore e regista Charlie Chaplin aveva 88 anni #accaddeoggi - 11Maenza : @yotobi 25 Dicembre 800 d.C.: Carlo Magno diventa l'Imperatore del Sacro Romano Impero d'Occidente. 25 Dicembre 10… - AccaddeOggi : 25/12/1977 - In Svizzera muore Charlot. L'attore e regista Charlie Chaplin aveva 88 anni #accaddeoggi -