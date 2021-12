C’è un motivo se ogni anno Italia1 trasmette Una Poltrona Per Due (Di sabato 25 dicembre 2021) Era il 1983 quando uscì al cinema Una poltrone per due, film con Eddie Muprhy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis. Tre anni dopo, nel 1986, Mediaset lo trasmise in prima serata e da allora non ha mai smesso. Da allora, infatti, sono ben 35 le volte che il film è andato in onda, l’ultima ieri sera. Un film che è sempre stato trasmesso annualmente in date ballerine (maggio, settembre…) ma dal 1996 va in onda nel mese di dicembre (in giorni vari), mentre dal 2008 si stabilizza al giorno della vigilia di Natale, come un appuntamento fisso. E da sempre fa il botto di share. Una vera e propria tradizione. E c’è un motivo dietro questa usanza. L’attuale direttrice di Italia1, Laura Casarotto, ha spiegato così questa usanza della sua rete: “Credo che Una Poltrona Per Due funzioni perché a Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa ... Leggi su biccy (Di sabato 25 dicembre 2021) Era il 1983 quando uscì al cinema Una poltrone per due, film con Eddie Muprhy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis. Tre anni dopo, nel 1986, Mediaset lo trasmise in prima serata e da allora non ha mai smesso. Da allora, infatti, sono ben 35 le volte che il film è andato in onda, l’ultima ieri sera. Un film che è sempre stato trasmesso annualmente in date ballerine (maggio, settembre…) ma dal 1996 va in onda nel mese di dicembre (in giorni vari), mentre dal 2008 si stabilizza al giorno della vigilia di Natale, come un appuntamento fisso. E da sempre fa il botto di share. Una vera e propria tradizione. E c’è undietro questa usanza. L’attuale direttrice di, Laura Casarotto, ha spiegato così questa usanza della sua rete: “Credo che UnaPer Due funzioni perché a Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa ...

