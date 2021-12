Carolyn Smith | bruttissimo episodio | “Hanno sparato al mio cane” | cos’è successo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

Arisa ha vinto Ballando con le stelle e, anche se qualcuno ha sostenuto che non lo meritasse, a cominciare dalla presidentessa di giuriacome anche dal giurato Fabio Canino , lei si sta gustando questa vittoria e anche una probabile storia d'amore nascente con il suo insegnante di ballo, Vito Coppola. Nessuno dei due si ...Solo un uomo di m***a può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo" Inizia così il testo che accompagna il video con cui, famosa per essere storica giurata del programma tv "Ballando con le Stelle" racconta la tremenda esperienza vissuta dal suo quattrozampe aggiungendo. Sto facendo gli indagini per ...Bruttissimo episodio per la giudice di Ballando, Carolyn Smith: "hanno sparato al mio cane", spiegato tutto quello che è successo!Selvaggia Lucarelli ha fatto capire chiaramente di avere avuto una discussione con Mara Venier tramite un post sui social. Lei è diventata un ...