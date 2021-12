Carola e il regalo di Natale dei giudici: i confini italiani cancellati (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – Nella nostra confusa nazione, gli italiani sono sottoposti da due anni a un tira e molla di limitazioni delle libertà personali fondamentali. Mentre alla capitana Carola Rackete, la fricchettona che si è riciclata eroina dei due mondi, viene data una pacca sulla spalla per l’impresa prodigiosa di cui si rese protagonista nel giugno 2019: la violazione di un ordine del ministro dell’Interno italiano e l’incidente provocato con la motovedetta della Guardia costiera finita stritolata tra la banchina del porto e il fianco della nave. Carola e la libertà di fa sbarcare clandestini Per la giustizia italiana, tutto ciò merita l’archiviazione, in ossequio al principio francamente opinabile dell’imminenza della necessità di far sbarcare il gruppo di clandestini a bordo di Sea Watch 3. Ci permettiamo di porre più di un dubbio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – Nella nostra confusa nazione, glisono sottoposti da due anni a un tira e molla di limitazioni delle libertà personali fondamentali. Mentre alla capitanaRackete, la fricchettona che si è riciclata eroina dei due mondi, viene data una pacca sulla spalla per l’impresa prodigiosa di cui si rese protagonista nel giugno 2019: la violazione di un ordine del ministro dell’Interno italiano e l’incidente provocato con la motovedetta della Guardia costiera finita stritolata tra la banchina del porto e il fianco della nave.e la libertà di fa sbarcare clandestini Per la giustizia italiana, tutto ciò merita l’archiviazione, in ossequio al principio francamente opinabile dell’imminenza della necessità di far sbarcare il gruppo di clandestini a bordo di Sea Watch 3. Ci permettiamo di porre più di un dubbio ...

