Caro gas, Federpetroli: “In Italia ci sono pozzi non sfruttati” (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – Il prezzo del gas sale alle stelle, ma per Federpetroli l’Italia non sfrutta ciò che possiede sul proprio territorio. E neanche troppo poco, visto che potrebbe coprire circa la metà del nostro fabbisogno, giacendo al momento inutilizzato. Così Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, nelle dichiarazioni rilasciate a il Giornale. “pozzi di gas non sfruttati”, dice Federpetroli Dunque in Italia ci sarebbero pozzi di gas già perforati, ma non utilizzati, secondo la Federpetroli. Marsiglia così parla durante l’intervista: “Il Caro gas? Non vorrei sembrarle presuntuoso ma ha sentito il ministro Roberto Cingolani? Ha appena suggerito di aprire dei pozzi che sono già ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – Il prezzo del gas sale alle stelle, ma perl’non sfrutta ciò che possiede sul proprio territorio. E neanche troppo poco, visto che potrebbe coprire circa la metà del nostro fabbisogno, giacendo al momento inutilizzato. Così Michele Marsiglia, presidente di, nelle dichiarazioni rilasciate a il Giornale. “di gas non”, diceDunque inci sarebberodi gas già perforati, ma non utilizzati, secondo la. Marsiglia così parla durante l’intervista: “Ilgas? Non vorrei sembrarle presuntuoso ma ha sentito il ministro Roberto Cingolani? Ha appena suggerito di aprire deichegià ...

