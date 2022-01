Capone Ugl | “Chiesto al governo tavolo permanente sul Pnrr”

(Di sabato 25 dicembre 2021) “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta quello che noi abbiamoda tempo, ma non avremmo voluto la pandemia per ottenere questo risultato”. A dirlo ai microfoni dell’Italpress è il segretario generale dell’UGL, Francesco Paolo. “È una sorta di grande Piano Marshall per il rilancio del nostro Paese: 220 miliardi, 25 miliardi ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

uglchimici : RT @fpcapone: Il caro bollette rischia di paralizzare la ripresa economica del Paese. Gli aumenti dei prezzi energetici oltre a incidere pe… - LuigiUlgiati : RT @fpcapone: Il caro bollette rischia di paralizzare la ripresa economica del Paese. Gli aumenti dei prezzi energetici oltre a incidere pe… - EliseoFiorin : RT @fpcapone: Il caro bollette rischia di paralizzare la ripresa economica del Paese. Gli aumenti dei prezzi energetici oltre a incidere pe… - ilmetropolitan : ???? #Bollette. #PaoloCapone, Leader #UGL: “Rischio blocco ripresa economica del Paese” @UGLConf - tusciatimes : Bollette. Paolo Capone, Leader UGL: “Rischio blocco ripresa economica del Paese” -

Ultime Notizie dalla rete : Capone Ugl

NewTuscia

Lo ha dichiarato Paolo, Segretario Generale dell', in merito all'aumento delle bollette.Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo, Segretario Generale dell'e Armando Valiani, Segretario RegionaleLazio, in merito all'infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita un ...La Saxa Gres spegne i suoi forni dall’inizio del prossimo anno fino al 31 Gennaio 2022 e i propri dipendenti verranno posti ini cassaintegrazione. Coinvolti 350 lavoratori dei due stabilimenti del fru ...Gli aumenti dei prezzi energetici oltre a incidere pesantemente sul reddito di ogni famiglia italiana, potrebbero produrre disastri anche sulla produzione industriale ...