Canarie | finisce l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja | è durata 85 giorni

(Di sabato 25 dicembre 2021) Per più di tre mesi ilnell’isola di La Palma è comparso nelle cronache dei giornali. Un’eruzione maestosa, con la lava che più volte è arrivata alle abitazioni e che ha causato il blocco di diversi voli sull’arcipelago delle. Oraè stata dichiarata ufficialmente conclusa, come ha spiegato il direttore del piano di emergenza vulcanica delleJulio Pèrez: «È85e 18 ore, oggi il comitato scientifico può dirlo:è finita». L’isola di La Palma però non è più la stessa di prima: ora infatti ci sono otto nuove bocche delche si sono aperte nel corso di tutte queste eruzioni. Un cambiamento dovuto anche all’unicità del fenomeno: questo era il ...

(ANSA) - MADRID, 19 DIC - Il 19 settembre iniziava l'eruzione del vulcano di Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole Canarie, in Spagna. Tre mesi dopo, gli abitanti del luogo colpito dalla calamità a ...