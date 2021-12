Calciomercato Milan | colpaccio in attacco | arriva la rivelazione della Serie A

(Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovo obiettivo per ilin vistasessione diinvernale. Maldini vira su un attaccante giovane ma che conosce bene il nostro campionato. È una stagione particolare un po’ per tutti, specie per ilche dal primo posto e a +7 dall’Inter, adesso rincorre i nerazzurri a quattro punti di distacco. Il L'articolo proviene da Inews.it.

atteso protagonista del prossimoinvernale: non solo la difesa, i rossoneri potrebbero rinforzare anche la trequartiIlsarà per forza di cose uno dei protagonisti dell'...A livello di risultati, però, il 2021 ha riportato ilai gironi di Champions League, con uno splendido secondo posto alla fine della scorsa stagione, che è stato confermato alla fine del girone ...Padre contro figlio in campo, insieme a tavola: le storie di famiglia più particolari Il cenone di Natale è sempre un'occasione per ritrovarsi. Genitori e figli, oltre e zii e nipoti. Uno dei pochi mo ...Nuovo obiettivo per il Milan in vista della sessione di calciomercato invernale. Maldini vira su un attaccante giovane ma che conosce bene il nostro campionato.