Calciomercato Juventus | Morata non convince | ecco il nome a sorpresa

(Di sabato 25 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. Ildellapensa al futuro: Alvaro ...

Advertising

cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - Gazzetta_it : Dybala, è countdown rinnovo. Antun a Torino, a breve l'incontro con la Juve - sportli26181512 : Juve, ecco i giovani che Allegri vuole lanciare: Massimiliano Allegri, nella seconda metà di stagione in cui è chia… - gilnar76 : Calciomercato Juve: vertice Allegri-società, il colpo più probabile a gennaio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, si allontana un obiettivo: resta e ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

In casasi inizia dunque a lavorare per la sessione invernale dei trasferimenti, dove in primis si lavorerà sulle uscite, in particolare una. Massimiliano Allegri ©LaPresseInfatti a sembrare ...Anche nel giorno di Natale non mancano di certo i rumors diin casa. Sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.L’ex campione e capitano del Cagliari Gianfranco Zola è intervenuto durante l’ultima puntata della web tv di Calcio Casteddu: il suo punto di vista sul momento rossoblù REAZIONE. “Ho visto solo parzia ...Da una parte l’Inter capolista e campione d’Inverno e con Simone Inzaghi che vuole vincere il suo primo titolo sulla panchina nerazzurra; dall’altra una Juventus che punta a tornare al vertice dopo un ...