Calciomercato Genoa | dal sogno Pjanic a Miranchuk e Younes Le ultime

(Di sabato 25 dicembre 2021): tante le idee della società rossoblù. Dae Vecino aIlattende con ansia l’inizio della sessione invernale diper offrire al tecnico Andriy Shevchenko gli uomini giusti. Sono giorni di sfiancante lavoro per il nuovo direttore sportivo Johannes Spors, che dovrà piazzare i numerosi calciatori in esubero e aumentare il tasso tecnico di una rosa che rischia la retrocessione in Serie B. Il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Miralem, che potrebbe già lasciare il Besiktas e fare ritorno in Italia dopo le esperienze con Roma e Juventus. Nonostante le smentite di rito dalla Turchia, il bosniaco resta un obiettivo. Il doppio piano B a centrocampo riguarda Aleksej ...

Advertising

genoa_news_ : #WeAreBack Dopo l'assenza di questi mesi dovuta a motivi extra-Genoa. Siamo tornati! Innanzitutto Buon Natale a tut… - Fantacalcio : Calciomercato Genoa: il Toronto piomba su Criscito, la situazione - FraLauricella : #SportMediaset ?? #Natale2021 #Calciomercato @c_raimondi Il #genoa sul mercato. Si fanno grandi nomi: #Pjanic… - zazoomblog : Calciomercato i regali sotto l’albero: le mosse di Juventus Inter Milan Genoa e Cagliari - #Calciomercato #regali… - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Milan, Castillejo piace al Genoa: è tra i nomi seguiti dal nuovo ds -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa

Non c'è come detto, nessuna delle 20 società di Serie a che si salva da questa prassi e anche società come(8), Bologna , Cagliari e perfino Salernitana , tutte e tre 6 casi, sono alle prese ...VERONA 24 30 - 6 SAMPDORIA 20 26 - 611 18 - 7Il 2021 di Francesco Acerbi sul campo si è chiuso bene: due vittorie condite da due gol consecutivi come non accadeva dalla stagione 2015/16 col Sassuolo. Unico neo l’infortunio ...Calciomercato Genoa, i tredici nomi per gennaio: rivoluzione totale. Calciomercato Genoa, pazza idea per gennaio: la lista di Sheva. A questo proposito, come riportato da Tuttospo ...