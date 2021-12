Calciomercato Empoli, Andreazzoli mette la freccia a sinistra (Di sabato 25 dicembre 2021) L’Empoli dei record e sorpresa del campionato non intende fermarsi: gli occhi vanno sul mercato con Andreazzoli che punta un terzino sinistro Come se non bastasse l’enorme campionato fatto fino a questo momento, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli pensa a come rinforzarsi nella sessione di Calciomercato di gennaio. Non sarà banale rinforzare una squadra andata a memoria fino a questo momento e con alcuni elementi apparsi in netta crescita nelle ultime giornate (vedi Bajrami), ma Andreazzoli sembra avere le idee chiare. freccia A sinistra – La fascia mancina dell’Empoli è stata occupata da Parisi in questa prima parte di stagione. Un laterale interessante e propositivo, propenso dunque più ad offendere e con margini di miglioramento ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) L’dei record e sorpresa del campionato non intende fermarsi: gli occhi vanno sul mercato conche punta un terzino sinistro Come se non bastasse l’enorme campionato fatto fino a questo momento, l’di Aureliopensa a come rinforzarsi nella sessione didi gennaio. Non sarà banale rinforzare una squadra andata a memoria fino a questo momento e con alcuni elementi apparsi in netta crescita nelle ultime giornate (vedi Bajrami), masembra avere le idee chiare.– La fascia mancina dell’è stata occupata da Parisi in questa prima parte di stagione. Un laterale interessante e propositivo, propenso dunque più ad offendere e con margini di miglioramento ...

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Empoli Andreazzoli vuole un nuovo terzino: la trattativa - #Calciomercato #Empoli #Andreazzoli - sportli26181512 : Milan, Kessie dà un taglio.. ai capelli: look 'a zero', FOTO: Franck Kessie, centrocampista del Milan autore di una… - interchannel_ic : - sportli26181512 : Marchetti: 'Il Milan ha reagito contro una squadra difficile da affrontare': Luca Marchetti, noto giornalista sport… - sportli26181512 : Milan, le pagelle di Bakayoko: stagione da incubo per il francese: Entra e causa subito un rigore a favore dell’Emp… -