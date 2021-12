Calcio femminile, Juventus: Peyraud-Magnin positiva al Coronavirus (Di sabato 25 dicembre 2021) Pauline Peyraud-Magnin è risultata positiva al Coronavirus, come comunicato per vie ufficiali dalla Juventus, squadra di appartenenza. La calciatrice bianconera, portiere della compagine italiana, si è sottoposta a un consueto test per rilevare la presenza del Covid-19; positività al virus pandemico a sorprenderla proprio in periodo natalizio. ‘Dono’ tutt’altro che gradito per Peyraud-Magnin durante il 25 dicembre, con quarantena necessaria per tutto il periodo durante il quale l’atleta resterà affetta dal Coronavirus, una piaga dilagante nel contesto degli ultimi due anni. “Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 della calciatrice Pauline Peyraud-Magnin, che sta già ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Paulineè risultataal, come comunicato per vie ufficiali dalla, squadra di appartenenza. La calciatrice bianconera, portiere della compagine italiana, si è sottoposta a un consueto test per rilevare la presenza del Covid-19; positività al virus pandemico a sorprenderla proprio in periodo natalizio. ‘Dono’ tutt’altro che gradito perdurante il 25 dicembre, con quarantena necessaria per tutto il periodo durante il quale l’atleta resterà affetta dal, una piaga dilagante nel contesto degli ultimi due anni. “Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 della calciatrice Pauline, che sta già ...

Advertising

forumJuventus : Anche #Gazzetta e #Corsport oggi hanno scritto la storia: non hanno dedicato nemmeno un millimetro in prima pagina… - RadioItalia : .@AmorosoOF sarà la madrina della Supercoppa Femminile: canterà la sua “Tutto accade” in occasione della finalissim… - AmorosoOF : #TuttINcampo perché #TuttoAccade! Orgogliosa di essere la madrina di questo evento e orgogliosa del fatto che il m… - sportface2016 : #Calcio femminile, #Juventus: #PeyraudMagnin positiva al #COVID19 - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - Il Napoli cederà in prestito Kuenrath, tre club interessati - -