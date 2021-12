Boxe, Marvin Demollari e Fateh Benkorichi domani si sfideranno per il titolo italiano pesi leggeri (Di sabato 25 dicembre 2021) domani, domenica 26 dicembre 2021, a Lucca, precisamente sul ring del Palatagliate, si disputerà il combattimento valido per il titolo italiano pesi leggeri di Boxe tra il padrone di casa Marvin Demollari ed il milanese Fateh Benkorichi. Oggi alle ore 17.00 le operazioni di peso. Già sold out i tagliandi di bordo ring, rimangono a disposizione al momento soltanto i biglietti per la tribuna: l’attesa per la sfida, sulla carta molto incerta, sale. La riunione di domani sarà organizzata dalla BBT di Davide Buccioni in collaborazione con la Boxe Lucchese ed il Comune di Lucca. Era dal 1952 che Lucca non ospitava un incontro di Boxe valido per un titolo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021), domenica 26 dicembre 2021, a Lucca, precisamente sul ring del Palatagliate, si disputerà il combattimento valido per ilditra il padrone di casaed il milanese. Oggi alle ore 17.00 le operazioni di peso. Già sold out i tagliandi di bordo ring, rimangono a disposizione al momento soltanto i biglietti per la tribuna: l’attesa per la sfida, sulla carta molto incerta, sale. La riunione disarà organizzata dalla BBT di Davide Buccioni in collaborazione con laLucchese ed il Comune di Lucca. Era dal 1952 che Lucca non ospitava un incontro divalido per un...

