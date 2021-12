Bomba Rai, Bianca Guaccero fatta fuori. Lo Sfogo choc: “Triste e malinconica, ecco cos’è successo”. Fan sotto choc (Di sabato 25 dicembre 2021) Ieri è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Detto Fatto e Bianca Guaccero ha deciso di salutare il suo pubblico in un modo speciale. La trasmissione, come molte altre del day time, è stata tagliata per la pausa natalizia. In questo periodo le reti televisive infatti danno priorità alle pellicole a tema, soprattutto quelle per bambini che non vanno a scuola per le feste. Così, il palinsesto della Rai è stato modificato e molti protagonisti che ci tengono compagnia giorno per giorno passeranno questo periodo a casa. Non tutti ne sono contenti e la presentatrice è tra quelli che preferirebbe lavorare. Lo ha ben chiarito Bianca Guaccero con le parole dette per salutare il pubblico di Detto Fatto. Il suo primo pensiero è stato per il Natale e per l’anno appena passato: “È l’ultima puntata del 2021 anno particolare ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 dicembre 2021) Ieri è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Detto Fatto eha deciso di salutare il suo pubblico in un modo speciale. La trasmissione, come molte altre del day time, è stata tagliata per la pausa natalizia. In questo periodo le reti televisive infatti danno priorità alle pellicole a tema, soprattutto quelle per bambini che non vanno a scuola per le feste. Così, il palinsesto della Rai è stato modificato e molti protagonisti che ci tengono compagnia giorno per giorno passeranno questo periodo a casa. Non tutti ne sono contenti e la presentatrice è tra quelli che preferirebbe lavorare. Lo ha ben chiaritocon le parole dette per salutare il pubblico di Detto Fatto. Il suo primo pensiero è stato per il Natale e per l’anno appena passato: “È l’ultima puntata del 2021 anno particolare ...

Advertising

Uainott : @HostFat @Sara71864853 @realDonadelLuca Sarei più per una bomba intelligente sulla sede Rai. - zazoomblog : Bomba Rai Alberto Matano sostituito. Non ci sarà più a La Vita in diretta. Lui distrutto: “Ecco cos’è successo” -… - Sputniktechno : @Ballando_Rai Io ricordo la prima volta che Arisa ballò psyco, era una bomba. Qui è proprio spompata. Al limite del… - zazoomblog : Bomba in Rai: Elisa Isoardi pronta a tornare e ruba il posto al famosissimo. Amadeus conferma fan sotto choc -… - Riccardo_Bocca : RT @TestiFra: @Riccardo_Bocca sta per sganciare una bomba sui #ferragnez #tvtalk @TvTalk_Rai -