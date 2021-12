Bollettino Covid oggi sabato 25 dicembre | 54 762 nuovi casi e 144 morti Nuovo record di contagi da inizio pandemia | quasi un milione di tamponi

(Di sabato 25 dicembre 2021), ildi25. Sono 54.762 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore,dadella. Ieri ierano stati 50.599. Le...

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - StefaniaFalone : Bollettino Covid oggi sabato 25 dicembre, 54.762 nuovi casi e 144 morti. Nuovo record di contagi da inizio pandemia… - Open_gol : ?? Il bollettino di oggi - sabato_ivana : RT @tax_analysis: @dottorbarbieri Covid, ultime news. Il bollettino: record di casi (50.599) ma anche di tamponi (929.775). -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

... qui il). Sale così ad almeno 5.622.431 il numero di persone che hanno contratto il ...persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.985.435 e 14.851 quelle uscite oggi dall'incubo(...Quattro decessi di persone positive al test del- 19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.995 deceduti risultati ...Si fa sempre più delicata la situazione dei contagi da coronavirus in Calabria. Il bollettino di Natale porta infatti numeri “esplosivi” poiché in solo 24 ore sono stati accertati 933 nuovi contagi ...In Calabria ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1606560(+11.142). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 104603 (+933) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri ...