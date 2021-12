Bollettino Covid oggi 25 dicembre | 54 762 nuovi casi e 144 morti Nuovo record di contagi da inizio pandemia | quasi un milione di tamponi

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino di oggi 25 dicembre: 54.762 casi e 144 morti - Adnkronos : #Covid, ancora contagi record in Italia: il bollettino. - Adnkronos : #Covid, in Veneto oltre 5.000 nuovi casi. - Mariano45651553 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 25 DICEMBRE 2021 (ORE 17.30) Ecco l’aggiornamento?? - AndreaMarano11 : RT @saveriolakadima: -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Il ministro della Salute firma l'ordinanza sui colori delle regioni. Record di contagi (54.762) e di tamponi (969.752). Salgono le terapie intensive (+33, in totale 1.071), su i ricoveri ordinari (+80,...Iluccide molto meno di un anno fa. Il 24 dicembre 2020 ilregistrava 18 mila nuovi casi contro i 50.599 di venerdì scorso, ma i morti erano 505 mentre due giorni fa sono stati 141 . ...La Francia supera i 100mila contagi quotidiani per la prima volta. Il bollettino di oggi, 25 dicembre, registra 104.611 casi. In un quadro caratterizzato dalla ...Ben 201 dei nuovi contagiati si colloca nella fascia 19-39 anni, ed altri 136 in quella 40-59 anni Nel dettaglio, dei 502 nuovi contagi, 170 sono risultati positivi al molecolare (su 1.502 test effett ...