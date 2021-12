Bollettino Covid oggi 25 dicembre, 54.762 nuovi casi e 144 morti. Nuovo record di contagi da inizio pandemia, quasi un milione di tamponi (Di sabato 25 dicembre 2021) il di oggi 25 dicembre. Sono 54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, Nuovo record da inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599. Le vittime, secondo i dati del ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) il di25. Sono 54.762 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore,dadella. Ieri ierano stati 50.599. Le vittime, secondo i dati del ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, ancora contagi record in Italia: il bollettino. - marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Bollettino Covid oggi 25 dicembre, 54.762 nuovi casi e 144 morti. Nuovo record di contagi da inizio pandemia, quasi un mili… - Warddaytw : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 25 dicembre -