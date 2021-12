Biden loda 'il coraggio' degli americani nel messaggio di Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel suo primo Natale alla Casa Bianca, Joe Biden ha elogiato "l'immenso coraggio" degli americani di fronte alla pandemia e li ha invitati a cercare "luce" e unità nelle difficoltà. "Quest'anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel suo primoalla Casa Bianca, Joeha elogiato "l'immensodi fronte alla pandemia e li ha invitati a cercare "luce" e unità nelle difficoltà. "Quest'anno ...

Biden disperato: loda Trump per scamparla Il senatore democratico Joe Manchin è corteggiato dai repubblicani: se saltasse il fosso, il presidente non controllerebbe più le Camere. Un decesso politico ben prima delle elezioni del mid term. ...

Biden insultato in diretta tv. L'offesa 'in codice' dei sostenitori di Trump Il presidente non ha fatto una piega, mentre la moglie Jill non è nascosto la sua insofferenza. Il video della telefonata è diventato virale ...

