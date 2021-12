Biden insultato in diretta. Ma non se ne accorge e replica: “Sono d’accordo” (Video) (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – Se volessimo scommettere sulla sua impareggiabile arguzia, diremmo che collezionare figuracce è l’hobby preferito da Joe Biden. Un modo per non prendersi troppo sul serio, fingendo di scoprire il fianco ai suoi detrattori anche quando viene insultato. Invece il presidente degli Stati Uniti non si accorge proprio di inciampi e frecciate in cui si imbatte a ogni piè sospinto. Prova ne è il “vaffa” rimediato da un sostenitore di Donald Trump durante una Videoconferenza. Una frase in codice che il leader della Casa Bianca non ha colto, pur essendo ormai celebre negli States. Biden, insultato e contento Spieghiamo allora quanto accaduto. Biden, insieme alla moglie Jill, come da tradizione Usa stava rispondendo in diretta ad alcune telefonate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic – Se volessimo scommettere sulla sua impareggiabile arguzia, diremmo che collezionare figuracce è l’hobby preferito da Joe. Un modo per non prendersi troppo sul serio, fingendo di scoprire il fianco ai suoi detrattori anche quando viene. Invece il presidente degli Stati Uniti non siproprio di inciampi e frecciate in cui si imbatte a ogni piè sospinto. Prova ne è il “vaffa” rimediato da un sostenitore di Donald Trump durante unaconferenza. Una frase in codice che il leader della Casa Bianca non ha colto, pur essendo ormai celebre negli States.e contento Spieghiamo allora quanto accaduto., insieme alla moglie Jill, come da tradizione Usa stava rispondendo inad alcune telefonate ...

