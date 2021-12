Biden insultato in codice durante una telefonata in diretta di Natale: ecco cosa è succesao (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente americano Joe Biden è stato ieri sera velatamente insultato in diretta con una frase in codice popolare tra i sostenitori di Donald Trump, durante una telefonata per le celebrazioni del Natale. Biden e sua moglie Jill hanno seguito la tradizione di parlare con alcune persone che chiamano una linea speciale che segue il viaggio di Babbo Natale, gestita dal 1955 dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad) Biden insultato in codice durante una telefonata in diretta di Natale Joe Biden e sua moglie Jill hanno seguito la tradizione di parlare con alcune persone che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente americano Joeè stato ieri sera velatamenteincon una frase inpopolare tra i sostenitori di Donald Trump,unaper le celebrazioni dele sua moglie Jill hanno seguito la tradizione di parlare con alcune persone che chiamano una linea speciale che segue il viaggio di Babbo, gestita dal 1955 dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad)inunaindiJoee sua moglie Jill hanno seguito la tradizione di parlare con alcune persone che ...

