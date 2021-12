Biden insultato al telefono in diretta, cosa è successo (Di sabato 25 dicembre 2021) Joe Biden insultato in diretta con una frase in codice. Il presidente degli Stati Uniti, in compagnia della moglie Jill, da tradizione ha risposto ad alcune telefonate sulla linea messa a disposizione dal Norad, il comando di difesa aerospaziale che – come ogni anno – segue il viaggio virtuale di Babbo Natale. Biden ha parlato al telefono con alcuni bambini e poi con il padre di alcuni di loro. L’uomo, che si è identificato come Jared, ha utilizzato la frase “Let’s go Brandon!”, che viene utilizzata dai sostenitori di Donald Trump per insultare l’attuale presidente. Biden ha risposto con le parole “sono d’accordo”, probabilmente senza comprendere immediatamente il significato della frase pronunciata dall’interlocutore. La moglie Jill, invece, a giudicare dalla reazione ha colto il ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 dicembre 2021) Joeincon una frase in codice. Il presidente degli Stati Uniti, in compagnia della moglie Jill, da tradizione ha risposto ad alcune telefonate sulla linea messa a disposizione dal Norad, il comando di difesa aerospaziale che – come ogni anno – segue il viaggio virtuale di Babbo Natale.ha parlato alcon alcuni bambini e poi con il padre di alcuni di loro. L’uomo, che si è identificato come Jared, ha utilizzato la frase “Let’s go Brandon!”, che viene utilizzata dai sostenitori di Donald Trump per insultare l’attuale presidente.ha risposto con le parole “sono d’accordo”, probabilmente senza comprendere immediatamente il significato della frase pronunciata dall’interlocutore. La moglie Jill, invece, a giudicare dalla reazione ha colto il ...

