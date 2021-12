Biathlon. Per l’Italia maschile il bilancio è sinora mediocre, ma il giudizio non può essere negativo (Di sabato 25 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di Biathlon è stata impegnata per quattro weekend consecutivi. È dunque giunto il momento di tirare il fiato in concomitanza del Santo Natale e di Capodanno. I biathleti torneranno in pista il prossimo 6 gennaio a Oberhof, dopo una rigenerante pausa. Nel frattempo possiamo provare a tirare le somme della squadra maschile italiana in questo primo scorcio di stagione. Il bilancio è complessivamente mediocre, poiché in nove gare non sono arrivati podi, si contano solo un paio di top-ten e il miglior azzurro occupa la 24ma posizione in classifica generale. Sarebbe però scorretto esprimere un giudizio negativo, in quanto la situazione va declinata in ogni suo aspetto. Chiaramente si fanno sentire le difficoltà di Lukas Hofer, palesemente condizionato dagli ostacoli ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) La Coppa del Mondo diè stata impegnata per quattro weekend consecutivi. È dunque giunto il momento di tirare il fiato in concomitanza del Santo Natale e di Capodanno. I biathleti torneranno in pista il prossimo 6 gennaio a Oberhof, dopo una rigenerante pausa. Nel frattempo possiamo provare a tirare le somme della squadraitaliana in questo primo scorcio di stagione. Ilè complessivamente, poiché in nove gare non sono arrivati podi, si contano solo un paio di top-ten e il miglior azzurro occupa la 24ma posizione in classifica generale. Sarebbe però scorretto esprimere un, in quanto la situazione va declinata in ogni suo aspetto. Chiaramente si fanno sentire le difficoltà di Lukas Hofer, palesemente condizionato dagli ostacoli ...

