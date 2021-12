Berlusconi punta su Gilda e su Instagram per gli auguri di Natale: la nuova strategia social del Cavaliere (Di sabato 25 dicembre 2021) Da Dudù a Gilda: Silvio Berlusconi non smette di stupire. I primi auguri nel giorno di Natale dal mondo politico arrivano proprio da lui con un nuovo cagnolino in braccio e su un canale social inedito: la sua pagina Instagram ufficiale che finora aveva piuttosto trascurato. Il Cavaliere ha scelto una comunicazione più immediata e diretta per il debutto di Gilda. Berlusconi tiene infatti in braccio, davanti all’albero natalizio, quella che è la new entry a quattro zampe dell’ormai numerosa colonia ‘canina’ di Arcore. E con lei sul petto, augura “a tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale”. La new entry canina di Arcore, Gilda, che il leader di Forza Italia Silvio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 dicembre 2021) Da Dudù a: Silvionon smette di stupire. I priminel giorno didal mondo politico arrivano proprio da lui con un nuovo cagnolino in braccio e su un canaleinedito: la sua paginaufficiale che finora aveva piuttosto trascurato. Ilha scelto una comunicazione più immediata e diretta per il debutto ditiene infatti in braccio, davanti all’albero natalizio, quella che è la new entry a quattro zampe dell’ormai numerosa colonia ‘canina’ di Arcore. E con lei sul petto, augura “a tutti, tanti, tantissimi, per un sereno, gioioso”. La new entry canina di Arcore,, che il leader di Forza Italia Silvio ...

