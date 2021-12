Berlusconi (e il cane Gilda) nel video di auguri per Natale

(Di sabato 25 dicembre 2021) I priminel giorno didal mondo politico arrivano da Silvioche non solo sceglie il canale Instagram per una comunicazione più immediata e diretta ma si fa accompagnare da ...

I primi auguri nel giorno di Natale dal mondo politico arrivano da Silvioche non solo sceglie il canale Instagram per una comunicazione più immediata e diretta ma si fa accompagnare da Gilda. O, meglio, il Cav tiene in braccio, davanti all'albero natalizio, ...Silvioha scelto di fare così gli auguri di Natale, con un breve video sui suoi canali social. In piedi davanti a un grande albero di Natale a fare da sfondo, il leader di Forza Italia nel ...Il presidente di Forza Italia Berlusconi augura di passare qualche ora di «gioia insieme alle persone a cui volete bene». La presidente di FdI Meloni: «Un sereno Natale ai vostri cari». Il leader di I ...I primi auguri nel giorno di Natale dal mondo politico arrivano da Silvio Berlusconi che non solo sceglie il canale Instagram per una comunicazione più immediata e diretta ma si ...