Bergomi | “Una squadra mi ha sorpreso! Ecco chi avevo pronosticato per lo scudetto”

(Di sabato 25 dicembre 2021) L’ex capitano dell’Inter Beppeè intervenuto ai microfoni de Il Giorno ed ha parlato così del campionato italiano e di come si è chiuso il girone d’andata: “Non mi aspettavo questa classifica dopo diciannove giornate, non pensavo che l’Inter con la perdita di Conte, Lukaku e Hakimi potesse essere prima. Personalmenteil Napoli, che mi sembrava lacon una rosa ben distribuita nelle forze”. “Anti Inter? Atalanta, Milan e Napoli: la Dea bergamasca ci ha abituato a fare gironi di ritorno con tante vittorie una dietro l’altra, tanto però dipenderà dal cammino europeo, per quanto riguarda i rossoneri e ladi Spalletti sarà importante sapere quanti infortunati riusciranno a recuperare”.

