Belen Rodriguez | clamoroso colpo di scena di Natale | le voci sono fuori controllo

Leggi su specialmag

(Di sabato 25 dicembre 2021) Momenti di tensione per. Ormai lecorrono e non si pospiù fermare: sembra tutto chiaro e definitivo, leormaidefinitive (Youtube)è di nuovo al centro dei gossip. La bella modella argentina, conosciutissima in Italia anche per le sue esperienze da conduttrice come a Tu Si Que Vales, è al centro di una bufera che sembra implacabile. La sua vita amorosa è da sempre sotto la lente d’ingrandimento, soprattutto per i partner che si è scelta. Prima il bello e maledetto Corona, poi il ballerino affascinante Stefano de Martino, una piccola parentesi con il pilota Iannone e infine Antonio Spinalbanese, il papà della sua Luna Marì. La questione, oggi, sembra ...