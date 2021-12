Belen e Antonino insieme la vigilia di Natale | non è finita?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 dicembre 2021)sono tornati? Ladieranoma soprattutto tra le stories hanno voluto dire a tutti che erano nello stesso posto, hanno scattato foto molto simili, le hanno condivise nello stesso momento.Rodriguez eSpinalbese in questo modo allontano le voci di crisi? Forse ha ragione chi pensa che sia tutto architettato perché si parli di loro? Forse hanno solo risolto i loro problemi. La cronaca rosa intanto continua ad interessarsi alla loro storia d’amore perché sembravae non lo è, perché sembravano incontrarsi ormai solo per la piccola Luna e invece c’è una nuova speranza per i fan della coppia.lasciano indizi del loro ...