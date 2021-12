Beautiful | la notizia che spiazza tutti | cambio di palinsesto | soap sospesa I dettagli

Advertising

reidlibero : @Baccotvnews Invece c'è qualche buona notizia su brave and beautiful? -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful notizia

ultimaparola.com

... I soliti ignoti ha conquistato 4.661.000 di spettatori (20.61%) Canale5: Striscia laha ... Canale 5:è stato visto da 2.493.000 spettatori (17.32%). Canale 5: Una vita ha conquistato ...Canale 5 Striscia La: 3.648.000 spettatori (16.1%). Rai3 Che Succ3de? : 1.425.000 ... Tranne che per la soap americana, RaiUno trionfa con tutti i programmi. In doppia cifra nel ...L'anno che sta per andar via ha lasciato agli appassionati di Beautiful con molta soddisfazione per l'evoluzione della trama: il 2022 partirà col botto ...Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 dicembre su Canale 5, verrà dato ampio spazio all ...