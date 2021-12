“Bastardi mafiosi”: scandalo in diretta su Canale 5, Francesco Vecchi costretto alla censura totale (Di sabato 25 dicembre 2021) Brutta disavventura per il giornalista Francesco Vecchi costretto ad intervenire in diretta tv per evitare il disastro: l’episodio Il giornalista Francesco Vecchi (screenshot Mediaset)Periodo natalizio ricco di impegni per il giornalista Francesco Vecchi a cui Canale 5 ha voluto affidare un nuovo progetto. In assenza di Federica Panicucci, è rimasto da solo alla conduzione del format Mattino Cinque News: una versione dal taglio giornalistico del consueto talk in programma la mattina da settembre a maggio. L’ultima puntata andata in onda ha però fatto registrare un evento inaspettato sia per il pubblico che per il conduttore. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Barbara Balanzoni incontenibile, sta succedendo di ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 dicembre 2021) Brutta disavventura per il giornalistaad intervenire intv per evitare il disastro: l’episodio Il giornalista(screenshot Mediaset)Periodo natalizio ricco di impegni per il giornalistaa cui5 ha voluto affidare un nuovo progetto. In assenza di Federica Panicucci, è rimasto da soloconduzione del format Mattino Cinque News: una versione dal taglio giornalistico del consueto talk in programma la mattina da settembre a maggio. L’ultima puntata andata in onda ha però fatto registrare un evento inaspettato sia per il pubblico che per il conduttore. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Barbara Balanzoni incontenibile, sta succedendo di ...

Advertising

mirella2spa : RT @stopcensura2020: Giornalista sbaglia intervistato: “Siamo in un sistema fatto di bastardi e mafiosi” (VIDEO) - cribertolla : RT @stopcensura2020: Giornalista sbaglia intervistato: “Siamo in un sistema fatto di bastardi e mafiosi” (VIDEO) - vlasec_ciotto : RT @CimmeroIl: 'Un #governo di bastardi e mafiosi' (cit.) #Natale #Natale2021 #BuonNatale #Draghistan #Draghi - RevenantMirko : RT @RadioSavana: Panico in diretta: 'Ti chiedo di mettere la mascherina per sicurezza. Fai tampone per cenone di questa sera?' 'No, per and… - bruno_candeloro : @CesareOrtis Mi dispiace tantissimo.. bastardi mafiosi.. andrebbero lapidati in piazza -

Ultime Notizie dalla rete : Bastardi mafiosi Saviano "monogamia pilastro delle mafie"/ "Italia bigotta, serve liberazione sessuale Roberto Saviano a processo per diffamazione/ Definì Meloni e Salvini "bastardi" SAVIANO, LA ...personalmente - difficili da condividere quando da un oggettivo problema (la forza dei sistemi mafiosi) si ...

Mediterraneo e Mezzogiorno, nasce il centro studi Napoleone Colajanni ... red carpet al Festival del Cinema di Venezia), con Luchetti e McGilvray per il cinema, e per la televisione nei film: La Fuggitiva, Il cacciatore di mafiosi, i bastardi di Pizzofalcone, ecc... e al ...

“Bastardi mafiosi”: scandalo in diretta su Canale 5, Francesco Vecchi costretto alla censura to... Specialmag.it Roberto Saviano a processo per diffamazione/ Definì Meloni e Salvini "" SAVIANO, LA ...personalmente - difficili da condividere quando da un oggettivo problema (la forza dei sistemi) si ...... red carpet al Festival del Cinema di Venezia), con Luchetti e McGilvray per il cinema, e per la televisione nei film: La Fuggitiva, Il cacciatore di, idi Pizzofalcone, ecc... e al ...