Basta virostar e liturgia del terrore: oggi godiamoci il Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Natale, quando arriva, arriva una caterva di prescrizioni ingestibili, indigeste, immorali, paranoiche. Il Natale, quando c’è da salvarlo, lo accoppano definitivamente. Il Natale è una bugia perversa, una favola macabra in cui Babbo Natale è il capo degli aguzzini e la slitta carica di concessioni negate, di compressioni selvagge, fa stramazzare le renne che stramazzano nel sangue. Il Natale del competente è un Natale demente. Allora una sola cosa possiamo fare: fregarcene, almeno per oggi. E Basta, dar retta a virologi X Factor, ministri funebri, presidenti surgelati e premier imperiali che ricattano le istituzioni alla maniera di Luigi XV di Francia, detto “il Beneamato”: dopo di me, il diluvio. Beneamato un paio di palle. Basta, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 dicembre 2021) Il, quando arriva, arriva una caterva di prescrizioni ingestibili, indigeste, immorali, paranoiche. Il, quando c’è da salvarlo, lo accoppano definitivamente. Ilè una bugia perversa, una favola macabra in cui Babboè il capo degli aguzzini e la slitta carica di concessioni negate, di compressioni selvagge, fa stramazzare le renne che stramazzano nel sangue. Ildel competente è undemente. Allora una sola cosa possiamo fare: fregarcene, almeno per. E, dar retta a virologi X Factor, ministri funebri, presidenti surgelati e premier imperiali che ricattano le istituzioni alla maniera di Luigi XV di Francia, detto “il Beneamato”: dopo di me, il diluvio. Beneamato un paio di palle., ...

