Basta lamentele e piagnistei: possiamo ancora fare la storia (Di sabato 25 dicembre 2021) Una convinzione serpeggia tra gli occidentali da troppo tempo a questa parte, sapientemente inoculata dalla grancassa mediatica. Una convinzione velenosa e lapidaria: la storia è morta. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Il fatalismo è la tomba degli individui come dei popoli. Quando ci si convince che nulla si possa fare per modificare il corso degli eventi, la piega di quest’ultimi finisce sempre per stupire in peggio. A ben vedere, la certezza dogmatica che tutto ormai sia già stato deciso e che dunque persino l’azione politica non abbia più senso di esistere viene alimentata da entrambe le parti in gioco: sia da chi difende il sistema sia da chi, almeno a parole, si professa suo nemico. Non cadiamo nell’errore di credere che la storia sia morta I primi, ben ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 dicembre 2021) Una convinzione serpeggia tra gli occidentali da troppo tempo a questa parte, sapientemente inoculata dalla grancassa mediatica. Una convinzione velenosa e lapidaria: laè morta. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Il fatalismo è la tomba degli individui come dei popoli. Quando ci si convince che nulla si possaper modificare il corso degli eventi, la piega di quest’ultimi finisce sempre per stupire in peggio. A ben vedere, la certezza dogmatica che tutto ormai sia già stato deciso e che dunque persino l’azione politica non abbia più senso di esistere viene alimentata da entrambe le parti in gioco: sia da chi difende il sistema sia da chi, almeno a parole, si professa suo nemico. Non cadiamo nell’errore di credere che lasia morta I primi, ben ...

