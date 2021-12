Basket, Serie A 2021-2022: quattro positivi in casa Varese. A rischio la sfida con Trento (Di sabato 25 dicembre 2021) La Serie A di Basket è stata duramente colpita dal Covid-19. La nuova emergenza sanitaria e l’esplosione dei contagi ha portato la LBA a spostare già quattro partite della tredicesima giornata: Fortitudo Bologna-Sassari, Cremona-Trieste, Venezia-Napoli e lo scontro al vertice Olimpia Milano-Virtus Bologna. A rischio ora c’è anche il match tra la Openjobmetis Varese e la Dolomiti Energia Trento, in programma inizialmente domani alle ore 19.00, ma che potrebbe subire il rinvio dopo la positività di quattro membri all’interno del gruppo squadra tra i lombardi. , dopo i tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, I quattro positivi al Covid-19 sono già stati posti in isolamento e probabilmente si praticherà un ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) LaA diè stata duramente colpita dal Covid-19. La nuova emergenza sanitaria e l’esplosione dei contagi ha portato la LBA a spostare giàpartite della tredicesima giornata: Fortitudo Bologna-Sassari, Cremona-Trieste, Venezia-Napoli e lo scontro al vertice Olimpia Milano-Virtus Bologna. Aora c’è anche il match tra la Openjobmetise la Dolomiti Energia, in programma inizialmente domani alle ore 19.00, ma che potrebbe subire il rinvio dopo latà dimembri all’interno del gruppo squadra tra i lombardi. , dopo i tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, Ial Covid-19 sono già stati posti in isolamento e probabilmente si praticherà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Santo Stefano con l'ex Gentile, Super Green Pass e FFP2 ... il primo precedente è un'ampia sconfitta 66 - 93 a domicilio contro la Reyer Venezia nel 2014, al primo anno dei bianconeri nella massima serie. Grande protagonista della sfida fu uno straripante ...

Basket: rinviata per Covid Fortitudo Bologna - Sassari Dopo casi positività l'Asl aveva messo il team emiliano in quarantena Di: Redazione Sardegna Live Non si giocherà la partita del campionato di Serie A di basket di domenica tra Fortitudo Kigili Bologna e Banco di Sardegna Sassari. Lo ha annunciato la lega basket (Lba) con un comunicato, spiegando che la decisione è stata presa a causa dei ...

Basket, Serie A: Il tiro da tre punti: abuso o arma vincente? Eurosport IT Trento non teme solo Alessandro Gentile Dolomiti Energia Trentino: domenica sera alla BLM Group Arena sfida contro Varese nel tredicesimo turno di Serie A. "Sarà una partita complicata - commenta l'assistant coach bianconero Fabio Bongi ...

Basket, Serie A 2021-2022: quattro positivi in casa Varese. A rischio la sfida con Trento La Serie A di basket è stata duramente colpita dal Covid-19. La nuova emergenza sanitaria e l'esplosione dei contagi ha portato la LBA a spostare già quattro partite della tredicesima giornata: Fortit ...

