Basket, Eurolega 2021-2022: rinviata anche Olimpia Milano-Alba Berlino (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo le partite con lo Zalgiris e Virtus Bologna, l’Olimpia Milano è costretta a saltare anche la sfida con l’Alba Berlino, valevole per il diciottesimo turno di Eurolega. Il focolaio di Covid-19 che ha colpito la società meneghina si è ampliato, con ulteriori quattro positivi all’interno del gruppo squadra, portando così l’Armani Exchange a chiedere lo spostamento dell’incontro con i tedeschi, visto che le era impossibile disporre del numero minimo di otto giocatori idonei a giocare. Il match con l’Alba era inizialmente in programma per mercoledì 29 dicembre e, dunque, Milano tornerà in campo solamente il prossimo anno, con la speranza che le condizioni dei giocatori e dello staff possano migliorare questa settimana. In base al regolamento riguardante ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo le partite con lo Zalgiris e Virtus Bologna, l’è costretta a saltarela sfida con l’, valevole per il diciottesimo turno di. Il focolaio di Covid-19 che ha colpito la società meneghina si è ampliato, con ulteriori quattro positivi all’interno del gruppo squadra, portando così l’Armani Exchange a chiedere lo spostamento dell’incontro con i tedeschi, visto che le era impossibile disporre del numero minimo di otto giocatori idonei a giocare. Il match con l’era inizialmente in programma per mercoledì 29 dicembre e, dunque,tornerà in campo solamente il prossimo anno, con la speranza che le condizioni dei giocatori e dello staff possano migliorare questa settimana. In base al regolamento riguardante ...

