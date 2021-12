Advertising

sportli26181512 : Barça, niente regali di Natale per i giocatori: ecco il motivo: Il fardello di 481 milioni di perdite registrato da… - kleronet : RT @alarm_phone: ??Così uccidono le frontiere. Così le persone vengono lasciate morire dalle autorità Europee. Il 23 Dicembre alle 14.58 abb… - anubidal : RT @alarm_phone: ??Così uccidono le frontiere. Così le persone vengono lasciate morire dalle autorità Europee. Il 23 Dicembre alle 14.58 abb… - PaggioI : RT @alarm_phone: ??Così uccidono le frontiere. Così le persone vengono lasciate morire dalle autorità Europee. Il 23 Dicembre alle 14.58 abb… - IuventaCrew : RT @alarm_phone: ??Così uccidono le frontiere. Così le persone vengono lasciate morire dalle autorità Europee. Il 23 Dicembre alle 14.58 abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça niente

regali di natale per i giocatori del Barcellona in questo triste 2021. Il fardello di 481 milioni di perdite registrato dal club ha indotto i vertici a stralciare dalle spese doni voluttuari a ...regali di natale per i giocatori del Barcellona in questo triste 2021. Il fardello di 481 milioni di perdite registrato dal club ha indotto i vertici a stralciare dalle spese doni voluttuari a ...