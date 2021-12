Autostrade, nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 chiude il tratto Avellino ovest-Avellino est dell’A16 (Di sabato 25 dicembre 2021) Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest e Avellino est, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Irpinia sud”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, seguire le indicazioni per il centro città fino all’incrocio con la SS7 Nazionale delle Puglie e proseguire in direzione di Avellino con rientro sulla A16 alla stazione di Avellino est. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di28 alle 6:00 di29 dicembre, sarà chiuso ilcompreso traest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Irpinia sud”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, seguire le indicazioni per il centro città fino all’incrocio con la SS7 Nazionale delle Puglie e proseguire in direzione dicon rientro sulla A16 alla stazione diest. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Simo07827689 : RT @francescopn01: Esistono due italie: una è quella reale, conosciuta da chi la subisce. L'altra è quella che conosce lei, ma le due itali… - CastellinoLuigi : RT @francescopn01: Esistono due italie: una è quella reale, conosciuta da chi la subisce. L'altra è quella che conosce lei, ma le due itali… - elturro666 : @magicadespell78 @LoPsihologo Il tweet originale non menzionava benefit o rimborsi. Non prendiamoci in giro, nella… - GiorgioAntonel1 : RT @francescopn01: Esistono due italie: una è quella reale, conosciuta da chi la subisce. L'altra è quella che conosce lei, ma le due itali… - MassimoCordesc1 : RT @francescopn01: Esistono due italie: una è quella reale, conosciuta da chi la subisce. L'altra è quella che conosce lei, ma le due itali… -