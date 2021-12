Auguri di Buon Natale 2021: le migliori frasi originali da inviare su WhatsApp (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Buon Natale 2021 è alle porte: fare gli Auguri di Buone feste ad amici, conoscenti e familiari con una frase simbolica e originale è fondamentale, ma può non essere un’impresa facile. La classica frase “Tanti Auguri a te e famiglia” è probabilmente ormai superata. Il biglietto passa dallo smartphone con app e social come (Facebook e Instagram) e le chat di messaggistica come (WhatsApp e Telegram): gli utenti sono alla continua ricerca di modi più stravaganti per fare gli Auguri di Natale. Oltre a frasi belle per le Buone Feste, infatti, si possono mandare immagini, GIF animate, meme e video natalizi per rendere gli Auguri di Buon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Ilè alle porte: fare glidie feste ad amici, conoscenti e familiari con una frase simbolica e originale è fondamentale, ma può non essere un’impresa facile. La classica frase “Tantia te e famiglia” è probabilmente ormai superata. Il biglietto passa dallo smartphone con app e social come (Facebook e Instagram) e le chat di messaggistica come (e Telegram): gli utenti sono alla continua ricerca di modi più stravaganti per fare glidi. Oltre abelle per lee Feste, infatti, si possono mandare immagini, GIF animate, meme e video natalizi per rendere glidi...

Advertising

Quirinale : Buon Natale #Auguri - trash_italiano : Tutti qui che vorremmo usare la scusa degli auguri di Buon Natale per scrivere a QUELLA persona ma non sappiamo se… - CardRavasi : Oggi siamo seduti, alla vigilia di Natale, noi, gente misera, in una gelida stanzetta, il vento corre di fuori, il… - RobertoGrassi : RT @Quirinale: Buon Natale #Auguri - kittyisback2 : @CpPatrizia Auguri di buon Natale! ?????????????????? -