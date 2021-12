Auguri! Buon Natale 2021 da Digital-News.it e Digital-Forum.it (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 25 Dicembre per noi su Digital-News,it e Digital-Forum.it è sempre il momento di riunirci insieme con voi lettori per festeggiare il Natale. Per il consueto bilancio definitivo di cosa sia successo in questi ultimi 12 mesi, aspettiamo come sempre il countdown della mezzanotte che ci porta al nuovo anno, ma una riflessione è già doveroso farla.Il ringraziamento è ovviamente a tutti i nostri lettori che ogni giorno ci date attenzione... Leggi su digital-news (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 25 Dicembre per noi su,it e.it è sempre il momento di riunirci insieme con voi lettori per festeggiare il. Per il consueto bilancio definitivo di cosa sia successo in questi ultimi 12 mesi, aspettiamo come sempre il countdown della mezzanotte che ci porta al nuovo anno, ma una riflessione è già doveroso farla.Il ringraziamento è ovviamente a tutti i nostri lettori che ogni giorno ci date attenzione...

Advertising

trash_italiano : Tutti qui che vorremmo usare la scusa degli auguri di Buon Natale per scrivere a QUELLA persona ma non sappiamo se… - Quirinale : Buon Natale #Auguri - CardRavasi : Oggi siamo seduti, alla vigilia di Natale, noi, gente misera, in una gelida stanzetta, il vento corre di fuori, il… - ScorpioFDB1981 : @ValeRnc Buongiorno, Auguri di Buon Natale ???? - fabio00765107 : @Cinzia02061263 Le cartellate auguri di buon Natale ?????? -