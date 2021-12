Aston Villa, Gerrard positivo al Covid: niente boxing day con il Chelsea (Di sabato 25 dicembre 2021) L' Aston Villa ha annunciato che il manager, Steven Gerrard , è risultato positivo al Covid ed è stato posto in isolamento. L'ex stella del Liverpool non potrà quindi essere in panchina per la partita ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 dicembre 2021) L'ha annunciato che il manager, Steven, è risultatoaled è stato posto in isolamento. L'ex stella del Liverpool non potrà quindi essere in panchina per la partita ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE ASTON VILLA, STEVEN GERRARD POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Chelsea e… - YBah96 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE ASTON VILLA, STEVEN GERRARD POSITIVO AL COVID-19 Non sarà in panchina contro il Chelsea e il Leeds #… - MazziNews : NOTIZIA ORE 21: Covid, positivo il tecnico dell'Aston Villa Gerrard L'Aston Villa ha annunciato che il manager, St… - glooit : Covid: positivo il tecnico dell'Aston Villa Gerrard leggi su Gloo - Sun_Moon_13 : RT @spaziocalcio: Premier League, positivo al #COVID19 il manager dell'#AstonVilla Steven #Gerrard: niente #BoxingDay #AVFC -