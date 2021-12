Ascolti TV | Venerdì 24 dicembre 2021 (Di sabato 25 dicembre 2021) Ailo - Un'Avventura tra i Ghiacci Nella serata di ieri, Venerdì 24 dicembre 2021, su Rai1 Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il mio Valzer di Natale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Una Poltrona per due ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 L’Amore non va in Vacanza totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Insonnia d’Amore ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Il Disegno di Natale ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 dicembre 2021) Ailo - Un'Avventura tra i Ghiacci Nella serata di ieri,24, su Rai1 Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il mio Valzer di Natale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Una Poltrona per due ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 L’Amore non va in Vacanza totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Insonnia d’Amore ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Il Disegno di Natale ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di ...

Advertising

tvblogit : Ascolti tv venerdì 24 dicembre 2021: Una Poltrona per due, Concerto di Natale, il Circo di Monte-Carlo - fabiofabbretti : La sera della vigilia è affare Mediaset con #UnaPoltronaPerDue (14.6% di share) e il #ConcertoDiNatale (14.7% ma fi… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 24 dicembre: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci Concerto di Natale Una poltrona per due -… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 24 dicembre: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci Concerto di Natale Una poltrona per due -… - ssscarolina8 : @thats90s1 Ma poi vorrei capire quali ascolti stratosferici se il venerdì viene puntualmente battuto dalla Rai, ok… -