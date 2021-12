Arriva Il super Regalo di Natale: 175 euro per ogni figlio fino ai 21 anni. Ecco come richiederlo subito (Di sabato 25 dicembre 2021) Assegno Unico 2022 approvato: Ecco regole e importi. Ecco come sarà l’assegno unico universale per i figli dal 2022: 50 euro minimi per ogni figlio, 175 con ISEE fino a 15mila euro. Dettagli, tabella importi . lo schema del decreto E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri il testo del decreto legislativo che attua l’assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.)(Qui la bozza). Il provvedimento passa ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per l’approvazione definitiva ( si ricorda che il decreto legislativo una volta pubblicato ha forza di legge, senza bisogno di una legge di ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 dicembre 2021) Assegno Unico 2022 approvato:regole e importi.sarà l’assegno unico universale per i figli dal 2022: 50minimi per, 175 con ISEEa 15mila. Dettagli, tabella importi . lo schema del decreto E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri il testo del decreto legislativo che attua l’assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.)(Qui la bozza). Il provvedimento passa ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per l’approvazione definitiva ( si ricorda che il decreto legislativo una volta pubblicato ha forza di legge, senza bisogno di una legge di ...

Advertising

Adnkronos : Variante Omicron, un tampone la scopre in 4 ore. - Dissidia31059 : RT @DiegoFusaro: Dopo la super infame tessera verde, arriva anche immancabilmente il super tampone. - MichelaRoi : RT @Adnkronos: Variante Omicron, un tampone la scopre in 4 ore. - aconoscitore : Arriva la conferma che anche Omicron come le precedenti varianti, anche se più contagiosa, non si diffonde in chies… - infoitinterno : Variante Omicron, arriva tampone 'super': risultato in 4 ore -