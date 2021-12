Arnold Schwarzenegger meglio di Babbo Natale: regala 25 abitazioni ai veterani senza casa (Di sabato 25 dicembre 2021) Ci pensa Arnold Schwarzenegger a far felici i veterani per Natale 2021: in occasione delle feste, l'attore ha regalato 25 abitazioni agli ex-soldati senza dimora. L'attore ed ex-governatore della California Arnold Schwarzenegger ha riempito di gioia il Natale 2021 dei veterani, regalando loro 25 abitazioni in collaborazione con il Village for vets di Los Angeles. Avete presente le "tiny houses", quelle case di piccole dimensioni che godono di tanta popolarità e sono particolarmente diffuse negli Stati Uniti? Mr. Schwarzenegger ha deciso di donarne 25 a quegli ex-soldati che non hanno attualmente una casa, come ha riportato anche Elex ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 dicembre 2021) Ci pensaa far felici iper2021: in occasione delle feste, l'attore hato 25agli ex-soldatidimora. L'attore ed ex-governatore della Californiaha riempito di gioia il2021 deindo loro 25in collaborazione con il Village for vets di Los Angeles. Avete presente le "tiny houses", quelle case di piccole dimensioni che godono di tanta popolarità e sono particolarmente diffuse negli Stati Uniti? Mr.ha deciso di donarne 25 a quegli ex-soldati che non hanno attualmente una, come ha riportato anche Elex ...

