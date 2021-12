Appello del Papa | ' Vaccini siano garantiti ai Paesi più bisognosi'

Advertising

vaticannews_it : #24dicembre2021 La scelta della 'piccolezza' da parte di Dio e la ricerca di grandezza degli uomini: #PapaFrancesco… - elio_vito : Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L’incarico a Draghi di… - sole24ore : L’appello del Papa: dare dignità al lavoro, basta morti - buronjek : RT @Capezzone: +++Ultim’ora Agenzia QuasiVero+++ Competenti ™? contestano tendenze Twitter: “Turbano il Natal* resilient*, inclusiv*, progr… - Luca_Luciani72 : RT @Capezzone: +++Ultim’ora Agenzia QuasiVero+++ Competenti ™? contestano tendenze Twitter: “Turbano il Natal* resilient*, inclusiv*, progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello del

Nel tradizionale messaggio Urbi et Orbi il Pontefice ha passato in rassegna tutti coloro che vivono situazioni di fragilità: 'Solo il dialogo porta alla risoluzione dei conflitti'Rinnovo anche l'a tutti e tutte, andiamo a vaccinarci, è l'unica difesa che abbiamo contro la pandemia". Così il GovernatoreLazio Nicola Zingaretti all'hub la Vela di Tor Vergata.AGI/Vista - "Oggi è l'occasione per ringraziare tutti gli operatori della Sanità impegnati anche oggi sul fronte della vaccinazione. Rinnovo anche l'appello a tutti e tutte, andiamo a vaccinarci, è l' ...Il Pontefice nella benedizione Urbi et Orbi per il Natale ha invitato al dialogo per risolvere i conflitti internazionali e per dare "risposte idonee" alla pandemia, come le vaccinazioni per le "popol ...